РФ уведомила Финляндию о приостановке движения через пять ж/д пунктов пропуска

Россия направила уведомление Финляндии о приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на общей границе. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на полученный Хельсинки документ.

Согласно информации, ограничения затронут как приграничные станции, так и транспортные узлы, связывающие две страны. В списке — Вартиус—Люття, Ниирала—Вяртсиля, Иматра—Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Финская сторона подтвердила получение уведомления.