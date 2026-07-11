РФ уведомила Финляндию о приостановке движения через пять ж/д пунктов пропуска
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Россия направила уведомление Финляндии о приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на общей границе. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на полученный Хельсинки документ.
Согласно информации, ограничения затронут как приграничные станции, так и транспортные узлы, связывающие две страны. В списке — Вартиус—Люття, Ниирала—Вяртсиля, Иматра—Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Финская сторона подтвердила получение уведомления.
Ране сообщалось, что с 1 июля Россия ввела временное ограничение на движение через железнодорожные погранпереходы с Латвией, Финляндией и Эстонией, закрыв пункты пропуска Санкт-Петербург — Финляндский, Выборг, Светогорск, Вяртсиля и Люття. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал полностью прекратить дипломатические и экономические отношения с этими странами, отметив, что ущерб для них будет значительным, тогда как для России товарооборот с ними невелик.
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