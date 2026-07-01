Первый заместитель председателя думского Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru заявил о необходимости прекращения дипломатических и экономических отношений с государствами, проявляющими патологическую русофобию. По мнению парламентария, Россия давно должна была пойти на этот шаг.

По его словам, объёмы товарооборота с Финляндией и странами Прибалтики для РФ незначительны, тогда как эти государства потеряют от возможного разрыва миллиарды евро. Кроме того, он указал на использование территории данных стран для запуска беспилотников по регионам РФ.

Депутат Журавлёв заявил, что Прибалтика теряет от разрыва с Россией миллиарды евро, и это признают все вменяемые финансисты. Он также отметил, что беспилотники, которые запускают в сторону нашей страны, скорее всего, производятся не на Украине, а непосредственно на заводах в Хельсинки, Таллине или Риге, и подчеркнул, что эти страны открыто враждебны, поэтому и отношение к ним должно быть соответствующим.

«Исторический опыт показывает, что такие недогосударства — и независимость-то, кстати, получившие только благодаря России — понимают только язык силы. Иначе с ними разговаривать бесполезно», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что правительство России с 1 июля закрывает железнодорожные пункты пропуска на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией, включая Санкт-Петербург-Финляндский, Выборг, Вяртсиля, Люття, Светогорск, Печоры-Псковские и Пыталово, сообщил кабмин. МИД поручено уведомить Хельсинки, Таллин и Ригу о приостановке движения через эти переходы.