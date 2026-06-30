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Регион
30 июня, 18:33

РФ закрывает несколько переходов через границу с Латвией, Эстонией и Финляндией

Пограничный столб в Латвии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Пограничный столб в Латвии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Правительство России распорядилось закрыть ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией. Решение вступает в силу с 1 июля.

Об этом сообщается в документе кабмина. Среди закрытых переходов — Санкт-Петербург-Финляндский и Выборг, а также карельские Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск (на границе с Финляндией), Печоры-Псковские (с Эстонией) и Пыталово (с Латвией).

МИД поручено уведомить Хельсинки, Таллин и Ригу о приостановке движения лиц, транспорта и грузов через указанные погранпереходы.

Палатки и ночь в очереди: Европейцы разбили лагерь на границе с Эстонией для въезда в Россию
Палатки и ночь в очереди: Европейцы разбили лагерь на границе с Эстонией для въезда в Россию

Ранее Life.ru сообщал, что на пограничном переходе в эстонской Нарве сохраняется напряжённая ситуация — желающие попасть в Россию ждут десятки часов, а иногда и сутки, сообщили в таможенном управлении. По словам очевидцев, очередь в отдельные часы достигает 350 человек.

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Александра Мышляева
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