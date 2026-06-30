Очередь из 350 желающих попасть в Россию скопилась на эстонской границе в Нарве

На пограничном переходе в эстонской Нарве сохраняется напряжённая ситуация. Желающие попасть в Россию вынуждены ждать десятки часов, а иногда и сутки, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. По словам очевидцев, очередь из желающих пересечь границу в отдельные часы достигает 350 человек.

Около трёхсот путешественников сегодня не успели пройти контроль до закрытия погранпункта и были вынуждены искать ночлег. В СЗТУ отметили, что скопление людей на сопредельной территории связано с работой эстонской стороны.

Ранее Life.ru писал, что люди вынуждены проводить в очереди по 12–16 часов. На Нарвском погранпереходе скопились многокилометровые очереди. Однако администрация заявила, что не будет менять режим работы или увеличивать пропускную способность.