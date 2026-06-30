Сотни желающих попасть в Россию ждут очереди на пересечение границы в Нарве
Обложка © Telegram / НИАР ГРАНИЦА ИВАНГОРОД-НАРВА
Сотни людей, желающих въехать на территорию России из Эстонии ожидают своей очереди на пересечение границы в Нарве, их количество только увеличивается. При этом, как передаёт портал Delfi, погранохрана не намерена корректировать режим работы.
«К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло несколько сотен человек, и очередь продолжает расти», — сказано в материале СМИ.
По словам очевидцев, в отдельные часы количество ожидающих пересечения границы достигало пятисот человек. Некоторые из них вынуждены проводить в очереди по 12–16 часов. Несмотря на многокилометровые скопления людей, Нарвский пограничный пункт заявил, что не намерен увеличивать пропускную способность или вносить коррективы в режим работы.
Очереди на КПП «Нарва-1» из желающих попасть в Россию — не редкость. Основная причина — сокращение Эстонией времени работы этого пункта пропуска на четыре часа: теперь он функционирует с 7:00 до 19:00 по московскому времени вместо прежнего графика до 23:00. Из-за этого, особенно в период отпусков, число ожидающих в отдельные часы достигает 500 человек, а время ожидания порой составляет 12–16 часов. При этом российская сторона (МАПП Ивангород в Ленобласти) продолжает работать круглосуточно, но очереди образуются именно со стороны Эстонии из-за действий её пограничных служб, и власти республики не намерены увеличивать пропускную способность. Ограничения сказываются как на россиянах, так и на местных жителях приграничных районов Эстонии, которые часто посещают РФ.
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