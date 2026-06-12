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12 июня, 08:25

Ждать до 12 часов! На границе с Эстонией выросла очередь из желающих отпраздновать День России

Сотни человек выстроились в очередь на границе с Эстонией в День России

Обложка © Telegram / НИАР чат граница Ивангород

Обложка © Telegram / НИАР чат граница Ивангород

У пункта пропуска в Ивангороде со стороны эстонской Нарвы собралась очередь из желающих попасть в РФ на День России. Об этом сообщается в мониторинговых чатах.

Очередь из желающих попасть в Россию. Фото © Telegram / НИАР чат граница Ивангород

Очередь из желающих попасть в Россию. Фото © Telegram / НИАР чат граница Ивангород

Людей предупредили, что из-за большого количества желающих время ожидания может составлять от 8 до 12 часов. В чатах люди пишут, что занимать очередь нужно сильно заранее. Одна семья приехала к КПП ещё вчера в 15:30, но они до сих пор ожидают, пока их примут.

Очередь со стороны эстонской Нарвы. Фото © Telegram / НИАР чат граница Ивангород

Очередь со стороны эстонской Нарвы. Фото © Telegram / НИАР чат граница Ивангород

Сейчас в очереди насчитывается около 200 человек, и их количество продолжает расти. За полтора часа прибывает примерно 75 людей.

Та же самая очередь вчера вечером. Фото © Telegram / НИАР чат граница Ивангород

Та же самая очередь вчера вечером. Фото © Telegram / НИАР чат граница Ивангород

При этом вчера там шёл сильный дождь, однако люди всё равно никуда не уходили. Со вчерашнего дня через КПП прошли более 500 человек.

Эстония с 15 июня на 4 часа сократит время работы погранперехода в Нарве
Эстония с 15 июня на 4 часа сократит время работы погранперехода в Нарве

Ещё 7 июня Life.ru сообщал, что на пропускном пункте в Нарве выстроились десятки человек, желающих попасть в Россию на 12 Июня. Тогда на улице стояла жара, но люди нашли выход, за деньги нанимая тех, кто будет стоять очереди вместо них.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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