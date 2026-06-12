Ждать до 12 часов! На границе с Эстонией выросла очередь из желающих отпраздновать День России
Сотни человек выстроились в очередь на границе с Эстонией в День России
Обложка © Telegram / НИАР чат граница Ивангород
У пункта пропуска в Ивангороде со стороны эстонской Нарвы собралась очередь из желающих попасть в РФ на День России. Об этом сообщается в мониторинговых чатах.
Очередь из желающих попасть в Россию. Фото © Telegram / НИАР чат граница Ивангород
Людей предупредили, что из-за большого количества желающих время ожидания может составлять от 8 до 12 часов. В чатах люди пишут, что занимать очередь нужно сильно заранее. Одна семья приехала к КПП ещё вчера в 15:30, но они до сих пор ожидают, пока их примут.
Очередь со стороны эстонской Нарвы. Фото © Telegram / НИАР чат граница Ивангород
Сейчас в очереди насчитывается около 200 человек, и их количество продолжает расти. За полтора часа прибывает примерно 75 людей.
Та же самая очередь вчера вечером. Фото © Telegram / НИАР чат граница Ивангород
При этом вчера там шёл сильный дождь, однако люди всё равно никуда не уходили. Со вчерашнего дня через КПП прошли более 500 человек.
Ещё 7 июня Life.ru сообщал, что на пропускном пункте в Нарве выстроились десятки человек, желающих попасть в Россию на 12 Июня. Тогда на улице стояла жара, но люди нашли выход, за деньги нанимая тех, кто будет стоять очереди вместо них.
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