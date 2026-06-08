Эстония с 15 июня на 4 часа сократит время работы погранперехода в Нарве

ФТС России предупредила путешественников об изменении режима работы на российско-эстонской границе. С 15 июня эстонская сторона сокращает пропуск через пункт Нарва-1 на четыре часа.

Пешеходы смогут пересекать границу ежедневно с 7:00 до 19:00 по московскому времени. Российский пункт пропуска «Ивангород», в свою очередь, продолжит работать круглосуточно — всех, кто пройдёт контроль в Нарва-1 около семи вечера, пустят в РФ уже после указанного времени.

В ведомстве отметили, что из-за сезона отпусков и школьных каникул число желающих пересечь границу может вырасти. Новый график работы эстонской стороны способен повлиять на образование очередей перед пунктом пропуска. Путешественников просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок.

Эстонская сторона ранее подтвердила, что не планирует заниматься улучшение пропускной способности погранпункта в Нарве. Зато министр обороны республики объявил, что там построят военный городок. По его словам, муниципальные власти готовы поддержать проект в июне, что позволит ускорить подготовку к государственному тендеру и обеспечить размещение сил обороны в этом районе. Чиновник назвал решение стратегическим для национальной безопасности, направленным на укрепление обороноспособности страны и усиление государственного присутствия в Нарве.