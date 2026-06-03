В Эстонии сочли невозможным ускорить прохождение границы с РФ в Нарве

Эстония пока не видит возможности сократить ожидание на погранпереходе «Нарва-1» на границе с Россией. Об этом заявил глава МВД страны Игорь Таро. Его слова приводит портал национального гостелерадио ERR.

Министр связал заторы с более жёсткими проверками на таможне. По его словам, досмотры нужны, чтобы не допустить отправку в Россию товаров, попавших под санкции. Таро отметил, что его ведомство не управляет таможенными процедурами, поэтому не может ускорить оформление. Он также поддержал позицию эстонского МИД, который советует гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Идею открыть дополнительные переходы или отдельно проверять автобусных пассажиров министр тоже не поддержал. По его словам, для этого пришлось бы забрать часть сотрудников из Нарвы, а значит, основной КПП стал бы работать ещё медленнее.

Ранее на эстонско-российской границе в Нарве уже образовалась большая очередь из желающих попасть в Россию. При этом ситуация может стать ещё сложнее: с 15 июня власти Эстонии сокращают время работы КПП «Нарва-1» на четыре часа. Пункт пропуска будет закрываться в 19:00, поэтому людей на переходе может стать больше, а времени на оформление — меньше.