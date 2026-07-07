Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 15:26

Закрытие КПП Россией оставило финских таможенников без работы

Один из КПП на границе России и Финляндии. Обложка © ТАСС / JANNE KURONEN

Один из КПП на границе России и Финляндии. Обложка © ТАСС / JANNE KURONEN

Более ста сотрудников финской таможни оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске после того, как Россия закрыла все контрольно-пропускные пункты. Наиболее ощутимо последствия сказались на работе пунктов пропуска в Нуйямаа и Иматре, сообщает Yle.

Ранее, после закрытия автомобильных КПП, таможенники сохраняли занятость за счёт оформления грузовых поездов — эта работа велась в Вайниккала, Ниирала и в порту Хамина-Котка. Однако теперь и это направление оказалось под угрозой из-за полного прекращения грузового сообщения между странами.

Представители профсоюзов сообщают, что сотрудники серьёзно обеспокоены перспективой увольнений, если ситуация затянется. Хотя в Финляндии есть открытые вакансии, они сосредоточены в основном в Хельсинки и на западе страны, и переезд для многих работников сопряжён с трудностями.

Пять КПП на границе России и Монголии приостановят работу с 10 по 15 июля
Пять КПП на границе России и Монголии приостановят работу с 10 по 15 июля

С 1 июля Россия ввела временное ограничение на движение через ряд железнодорожных погранпереходов с Латвией, Финляндией и Эстонией. Закрыты пункты пропуска Санкт-Петербург — Финляндский, Выборг, Светогорск, Вяртсиля и Люття. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости прекратить дипломатические и экономические отношения с патологически русофобскими государствами, такими как Финляндия и страны Прибалтики, ущерб для которых от разрыва будет значительным, тогда как для РФ товарооборот невелик.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Финляндия
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar