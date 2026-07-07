Закрытие КПП Россией оставило финских таможенников без работы
Один из КПП на границе России и Финляндии. Обложка © ТАСС / JANNE KURONEN
Более ста сотрудников финской таможни оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске после того, как Россия закрыла все контрольно-пропускные пункты. Наиболее ощутимо последствия сказались на работе пунктов пропуска в Нуйямаа и Иматре, сообщает Yle.
Ранее, после закрытия автомобильных КПП, таможенники сохраняли занятость за счёт оформления грузовых поездов — эта работа велась в Вайниккала, Ниирала и в порту Хамина-Котка. Однако теперь и это направление оказалось под угрозой из-за полного прекращения грузового сообщения между странами.
Представители профсоюзов сообщают, что сотрудники серьёзно обеспокоены перспективой увольнений, если ситуация затянется. Хотя в Финляндии есть открытые вакансии, они сосредоточены в основном в Хельсинки и на западе страны, и переезд для многих работников сопряжён с трудностями.
С 1 июля Россия ввела временное ограничение на движение через ряд железнодорожных погранпереходов с Латвией, Финляндией и Эстонией. Закрыты пункты пропуска Санкт-Петербург — Финляндский, Выборг, Светогорск, Вяртсиля и Люття. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости прекратить дипломатические и экономические отношения с патологически русофобскими государствами, такими как Финляндия и страны Прибалтики, ущерб для которых от разрыва будет значительным, тогда как для РФ товарооборот невелик.
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