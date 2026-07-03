Пять КПП на границе России и Монголии приостановят работу с 10 по 15 июля

Монголия временно приостановит работу ряда пунктов пропуска на границе с Россией и Китаем. Ограничения будут действовать с 10 по 15 июля и связаны с проведением национального фестиваля Наадам. О решении сообщили в пресс-службе управления пограничной службы страны. На этот период в Монголии также объявлены нерабочие дни.

Меры затронут несколько пограничных переходов, однако крупнейшие автомобильные и железнодорожные КПП продолжат работу в обычном режиме. Будут закрыты пять КПП: «Цаганнур» у Республики Алтай, «Арц-Суурь» и «Тэс» возле Республики Тыва, «Боршоо» и «Ульхан» у Забайкальского края.

Наадам — главный национальный праздник Монголии, который проходит в середине лета и известен как фестиваль «трёх мужских игр». Именно с ним связаны вступившие в силу ограничения.

Ранее сообщалось, что правительство России с 1 июля закрыло железнодорожные пункты пропуска на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией, включая Санкт-Петербург-Финляндский, Выборг, Вяртсиля, Люття, Светогорск, Печоры-Псковские и Пыталово. МИД поручено уведомить Хельсинки, Таллин и Ригу о приостановке движения через эти переходы. Первый заместитель председателя думского Комитета по обороне Алексей Журавлёв пояснил, что меры связаны с патологической русофобией стран.