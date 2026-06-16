Эстонцы ломятся во «вражескую» Россию, а власти заставляют их ночевать на улице

Из-за решения властей Эстонии сократить на четыре часа часы работы пограничного перехода в Нарве, сотни желающих попасть в Россию оказались в безвыходной ситуации. Как сообщает Baltnews, люди вынуждены ночевать под открытым небом.

Пешеходный пункт «Нарва-1» в понедельник, 15 июня, впервые прекратил свою работу в 19:00 вместо прежних 23:00, что и вызвало данную проблему.

«Более сотни человек остались ждать очереди до утра, чтобы сохранить свои места до открытия пункта утром», — говорится в публикации.

Люди, ожидающие в очереди, вынуждены организовываться: группа из 40 человек создала график дежурств, чтобы не потерять свои места, так как ночью ожидается наплыв туристов. Собравшиеся возмущены тем, что сокращение работы погранпункта в разгар летних каникул воспринимается как открытое издевательство, особенно в условиях нечеловеческого ожидания.

«Мы животных не оставляем под солнцем, а здесь пожилые, дети, больные. Хоть бы навесы поставили! Это просто бесчеловечно», – цитирует издание слова одной из женщин.

Эстонская сторона ранее подтвердила, что не планирует заниматься улучшение пропускной способности погранпункта в Нарве. Зато министр обороны республики объявил, что там построят военный городок. По его словам, муниципальные власти готовы поддержать проект в июне, что позволит ускорить подготовку к государственному тендеру и обеспечить размещение сил обороны в этом районе. Чиновник назвал решение стратегическим для национальной безопасности, направленным на укрепление обороноспособности страны и усиление государственного присутствия в Нарве.