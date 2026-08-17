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Регион
17 августа, 04:37

Расчёты ПВО за ночь сбили 205 украинских дронов над регионами РФ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Ранее один мирный житель погиб, ещё десять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины по ДНР. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения. Ранения получила его дочь 2021 г.р. В одном из освобождённых населённых пунктов под повторный удар попал пожарный расчёт. Двое сотрудников МЧС России были ранены и госпитализированы.

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Алена Пенчугина
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