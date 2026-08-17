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17 августа, 04:26

Более 50 беспилотников сбили в 5 городах и 9 районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Минувшей ночью в Ростовской области при отражении воздушной атаки Вооружённых сил Украины было уничтожено более 50 беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбивали в городах Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Батайск, Таганрог, Донецк, а также в девяти районах: Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском, Шолоховском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в своём телеграм-канале.

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Алена Пенчугина
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