Более 50 беспилотников сбили в 5 городах и 9 районах Ростовской области

Минувшей ночью в Ростовской области при отражении воздушной атаки Вооружённых сил Украины было уничтожено более 50 беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбивали в городах Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Батайск, Таганрог, Донецк, а также в девяти районах: Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском, Шолоховском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее один мирный житель погиб, ещё десять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины по ДНР. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения. Ранения получила его дочь 2021 г.р. В одном из освобождённых населённых пунктов под повторный удар попал пожарный расчёт. Двое сотрудников МЧС России были ранены и госпитализированы.