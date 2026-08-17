Новости СВО 17 августа: ВС РФ взяли Кудиевку и Першомарьевку в ДНР, ломают оборону ВСУ в Орехове, Зеленский потерял доверие Евросоюза Оглавление Сумская область 17 августа: «Север» бьётся за Уланово и вышел к Вольной Слободе ДНР 17 августа: Першомарьевка под контролем России Харьковская область 17 августа: Армия России освободила Кудиевку Запорожская область 17 августа: ВС РФ штурмуют Орехов Карта СВО на 17 августа 2026 года Киев остался без ракет для Patriot Европа разочаровалась в Зеленском из-за коррупции Украинский экспорт зерна давят с двух сторон В Харьковской области ВС РФ приближаются к Казачьей Лопани, плацдарм для наступления на Краматорск сформирован, Киев сжёг все ракеты для Patriot и не знает, что делать с зерном, — дайджест Life.ru за 17 августа. 16 августа, 21:07 10767 10767 ВС РФ выходят к Краматорску. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 17 августа: «Север» бьётся за Уланово и вышел к Вольной Слободе

Ситуация в зоне СВО на 17 августа 2026 года. Армия России на Сумском направлении продолжает вести бои с подразделениями ВСУ в ряде населённых пунктов. В Шосткинском районе идёт штурм Уланово, а также «Север» продвигается в окрестностях Вольной Слободы.

— В Сумском районе наши штурмовики продвинулись на 20 участках до 500 метров. Не прекращаются бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населённых пунктов, а также в лесах южнее Иволжанского, — передаёт «Северный ветер».

Всего за сутки ВСУ потеряли больше 140 человек, а также пару миномётов, больше десятка единиц техники, 24 пункта управления дронами и свыше 400 беспилотников разных типов.

ДНР 17 августа: Першомарьевка под контролем России

Бойцы группировки «Юг» освободили Першомарьевку в Краматорском районе ДНР, село находится в десяти километрах от окраин Краматорска. Населённый пункт штурмовали с двух сторон: с юга — от Васютинского, а с северо-востока — от заказника «Змеиная гора».

— Теперь единственное необеспеченное звено на восточном фасе — Василевская Пустошь. После её взятия подразделения группировки «Юг» замкнут внешний рубеж Краматорска с востока и получат прямой выход к посёлку Беленькое и на Краматорский аэропорт, — поделился военкор Александр Коц.

Армия России с боями освободила Першомарьевку. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 17 августа: Армия России освободила Кудиевку

Подразделения группировки «Север» выбили солдат из 58-й мотопехотной бригады и 475-го штурмового полка ВСУ из Кудиевки и освободили населённый пункт.

— Взятие села не только расширило плацдарм Армии России в Харьковской области, но и является важным этапом в битве за Казачью Лопань — крупный логистический пункт противника на севере региона, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Александр Коц отмечает, что дальше у штурмовиков «Севера» на пути стоят Гоптовка и Бугаевка, где противник выстроил единый укреплённый район.

Запорожская область 17 августа: ВС РФ штурмуют Орехов

В Орехове ВС РФ вытесняют противника в квартале улиц Овчаренко и Привокзальной, а также восточнее дороги Н-08, которая ведёт в сторону Малой Токмачки.

— Сейчас проникающие атаки наших сил в город по юго-востоку — это как раз отрезание логистики, снабжающей части подразделений ВСУ в Малой Токмачке, где они сидят на территории тюрьмы, — рассказывает военный корреспондент Тимофей Ермаков.

Он отмечает, что ход боёв за Орехов напоминает сценарий сражения за Селидово. Там Армия России пыталась сначала провести фронтальное наступление на город, а затем перешла к его окружению. Но Селидово заметно больше Орехова, а логистических путей в последний город сильно меньше.

Карта СВО на 17 августа 2026 года

ВС РФ вязли Кудиевку на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Киев остался без ракет для Patriot

ВСУ израсходовали все запасы боеприпасов для американских систем ПВО Patriot. Расчёты установок не смогли отразить российские ракеты во время последних ударов, потому что были пустыми.

— Украинские чиновники заявили, что силы ПВО израсходовали все ракеты, которые недавно предоставил Вашингтон, — пишет газета Financial Times.

Европа разочаровалась в Зеленском из-за коррупции

Коррупция в окружении Владимира Зеленского заставляет сомневаться еврочиновников в способности Киева провести реформы, которые требует ЕС.

— Когда канцлер Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорят об Украине, порой ощущается заметное нетерпение, — сообщает Berliner Zeitung.

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Одной из причин для сомнений стало освобождение из-под стражи экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака под залог в 2,7 млн евро. Средства собрали друзья чиновника из наблюдательных советов компаний энергетического сектора. Эта отрасль на Украине традиционно считается одной из самых коррумпированных.

Также издание указывает, что Зеленский избегает выборов, отсылая к продолжающимся боевым действиям. Сколько ещё будет сохраняться его легитимность — неизвестно.

Украинский экспорт зерна давят с двух сторон

Экспорт украинского зерна испытывает не самые лучшие времена: удары ВС РФ по судоходству в Чёрном море, а ещё и страны Евросоюза не готовы принимать растущий экспорт продукции.

— За первые девять дней августа Украина экспортировала лишь 463 тыс. тонн зерна — около трети обычного объёма, — сообщил министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Польша, Венгрия и Словакия опасаются наращивания экспорта и транзита украинской сельхозпродукции. Вместе с тем полностью заменить перевозку зерновых судами невозможно. Доставка на поездах и автомобилях будет стоить дороже на 50–70 долларов за тонну, а маршрут через Румынию ограничен из-за обмеления Дуная.

Киев уже попросил у Европы 220 миллионов евро на хранение зерна до тех пор, пока не восстановятся морские перевозки.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 16 августа.

Авторы Артём Артёмов