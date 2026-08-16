Новости СВО 16 августа: Освобождение Рыбальского и штурм Краматорска, Киев перебрасывает резервы в Конотоп, а Европа готовит свой план мира Оглавление Сумская область 16 августа: бои в Писаревке Запорожская область 16 августа: освобождено Рыбальское ДНР 16 августа: окружение Доброполья и наступление на Краматорск Карта СВО на 16 августа 2026 года Переговоры по Украине: Европа ищет место за столом Армия России продвигается в Запорожской области, в ДНР наступление на западе, три европейских государства пытаются договориться с Москвой по Украине— дайджест Life.ru за 16 августа. 15 августа, 21:07 11076 11076 ВС РФ создают плацдарм для наступления на Днепропетровск. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 16 августа: бои в Писаревке

На границе Курской области продолжаются столкновения с противником. Группировка «Север» берёт под контроль сумские сёла Вольная Слобода и Уланово. Таким образом идёт расширение буферной зоны. Продолжаются бои в Писаревке, н.п. Марьино, Храповщине и посёлке Хотень.

За сутки потери украинских войск — свыше 160 человек. Уничтожение подразделений ВСУ вынуждает Киев отправлять в регион дополнительные силы.

— В период с 13 по 16 августа противник пытается осуществить переброску военной техники и личного состава железнодорожным транспортом из Черниговской области в Шостку и Конотоп Сумской области, — сообщил канал «Северный ветер».

Запорожская область 16 августа: освобождено Рыбальское

Бойцы Армии России освободили Рыбальское. За село сражались подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток». Авторы канала «Воин DV» отмечают, что воины-дальневосточники вклиниваются в оборонительные рубежи противника в Запорожской области. ВС РФ продвигаются к трассе Н-15.

— Освобождение Рыбальского позволило нашим войскам расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля. Там формируется плацдарм из освобождённых населенников. С него можно наступать на север вдоль границы с Днепропетровской областью в сторону трассы Н-15, идущей на Новониколаевку, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Накануне в один из командных пунктов группировки «Восток» прибыл министр обороны Андрей Белоусов. Согласно докладам командования, «Восток» за это лето занял уже 19 населённых пунктов, 12 из них в Запорожской области.

ДНР 16 августа: окружение Доброполья и наступление на Краматорск

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают автомобили ВСУ у Дружковки. Видео © Telegram / Минобороны России

Штурмовики группировки «Центр» бьются за Доброполье. Военный корреспондент Павел Кукушкин рассказал, что бои начались за восточные окраины города.

— Освободив Доброполье, мы можем заходить в тыл группировке, которая находится в Краматорске, и уже брать под свой тотальный контроль трассу, которая идёт из Краматорска через Павлоград на Днепропетровск. Бои за Доброполье уже начались, — поделился Кукушкин.

Южнее Доброполья развернулись бои за одноимённое село Доброполье и н.п. Новогришино. ВС РФ берут город в полукольцо.

ВС РФ подступают к Краматорску и с запада. Военкор Евгений Лисыцин утверждает, что есть продвижение у Малиновки. Село находится в 10 километрах от Краматорской агломерации.

— В Краматорске и на территории Новокраматорского машзавода ВС РФ наносят удары по военным объектам, — отметил Лисыцин.

Карта СВО на 16 августа 2026 года

Армия России освободила Рыбальское. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Переговоры по Украине: Европа ищет место за столом

Авторы The New York Times пишут, что Франция, Германия и Великобритания разрабатывают новый формат переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Это связано с опасением, что Вашингтон не даст европейским государствам место за столом переговоров.

— Решение украинского вопроса и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы бесконечно полагаться на администрацию Трампа, которая выглядит всё более непредсказуемой, — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Москве не видят смысла участия европейцев в переговорах, так как их позиция направлена на продолжение боевых действий.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 15 августа.

Авторы Артём Артёмов