Новости СВО 15 августа: Взята Новониколаевка, ВСУ окружены у Волчанска, позиция Лаврова о конце конфликта Оглавление Сумская область 15 августа: разгром 119-й бригады ТрО Харьковская область 15 августа: окружение под Волчанском ДНР 15 августа: Новониколаевка под контролем РФ Карта СВО на 15 августа 2026 года Инцидент с дроном ВСУ в Латвии: поиск виновных Лавров: РФ уничтожит всё, что питает армию Киева ВС РФ создали плацдарм для наступления на Дружковку, Киев теряет войска у Белгородской и Курской областей, Лавров рассказал, что Трамп предлагал Путину в Анкоридже по Украине, — дайджест Life.ru за 15 августа. 14 августа, 21:07 9974 9974 Армия России подбирается к Дружковке с запада. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 15 августа: разгром 119-й бригады ТрО

Группировка «Север» продвигается в сёлах Сумской области, находящихся на границе с Курской областью. Бои идут в Уланове и у Вольной Слободы. Подразделения ВС РФ также наступают в Писаревке, Марьине, Храповщине и посёлке Хотень.

— Украинские спецслужбы активно и безуспешно пытаются вербовать пенсионеров приграничных районов Сумской области <…> С пожилыми людьми проводятся первичные беседы о необходимости «борьбы с российскими войсками» после освобождения населённого пункта Россией, — сообщили в «Севере».

119-я бригада Территориальной обороны разбита в селе Порозок. Оно находится на границе с Белгородской областью. Отсюда противник хотел атаковать российскую территорию.

— Местоположение вражеских дроноводов вскрыла разведка ГВ «Север», а военные лётчики нанесли прицельный удар ЛМУР, уничтожив пункт управления БПЛА противника вместе с националистами и их дорогостоящим оборудованием, — заявили северяне.

Суточные потери ВСУ в Сумской области превысили 150 человек, уничтожены САУ «Богдана», миномёты, станции РЭБ «Дамба», пикапы, квадроциклы, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 15 августа: окружение под Волчанском

В Харьковской области продолжаются бои под Волчанском. Здесь украинские подразделения попали в окружение, но дорога для выхода из котла у них ещё есть. Сражение идёт и у реки Северский Донец. Противник безуспешно пытается наступать на этом участке.

— Между сёлами Терновая и Рубежное штурмовая группа Нацгвардии Украины пыталась прорваться в направлении наших позиций. Большинство националистов были уничтожены в результате комплексного огневого поражения, несколько остались ранеными лежать в лесопосадках, единицам удалось сбежать в обратном направлении, — сообщили в группировке «Север».

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают ВСУ у Дружковки. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 15 августа: Новониколаевка под контролем РФ

Армия России освободила в Донецкой Народной Республике посёлок Новониколаевка. С одной стороны он находится на берегу реки Грузская, а с другой — на берегу Казённого Торца.

— Группировка «Центр» продолжает расширять плацдарм к юго-западу от Дружковки. На сегодняшний день он включает в себя населённые пункты Павловка, Приют, Торское, Торецкое, Новониколаевка и Петровка. Чтобы обезопасить фланги группировки, наступающей на город, предстоит взять Новогригоровку и два одноимённых села Райское, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о действиях ВСУ на границе Днепропетровской области и ДНР. На этом участке противник утверждает, что ведёт наступление.

— Все попытки врага просочиться в Комар — отбиты. Но в Комар они прям отделениями лезли, откуда у них есть люди — непонятно, — рассказал Радов.

Карта СВО на 15 августа 2026 года

ВС РФ освободили Новониколаевку. Фото © Telegram / divgen

Инцидент с дроном ВСУ в Латвии: поиск виновных

Украинские БПЛА в очередной раз использовали воздушное пространство государств Прибалтики для нанесения ударов по России. В Латвии до сих пор не могут определиться, откуда прилетел беспилотник, который был уничтожен истребителями. Вина России в очередной раз найдена.

— Беспилотник, предположительно украинский, подвергся воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы, отклонился от курса и залетел в воздушное пространство НАТО, — заявил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

Авторы канала «Военная хроника» предлагают уничтожать БПЛА в небе над Прибалтикой.

— Если для прекращения налётов потребуется «помочь» прибалтийской ПВО, отработав по дронам на сотню-другую километров вглубь их территории, — значит, так тому и быть. Спасать соседей от их же глупости придётся силой, — говорится в материале «Военной хроники».

Лавров: РФ уничтожит всё, что питает армию Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ВГТРК рассказал, что Москва не ставит Вашингтону ультиматумы по Украине. Также Россия не отказывается от диалога с американскими переговорщиками. Российский президент готов их принять. Ранее Кремль уже был готов обсуждать предложения США по мирному договору с Украиной.

— Когда приезжал Стив Уиткофф чуть больше года назад — наверное, это было 5 или 6 августа, — он привёз предложения от президента США Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин взял их в работу, и, приехав на Аляску, он сказал: «Дональд, ты прислал нам предложения, я подумал. Есть вещи, которые требуют компромисса. Но твои предложения в том виде, в котором ты мне их прислал, я принимаю», — сказал министр Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства предупредил, что Россия уничтожит всё, что «подпитывает военную машину Киева со стороны Запада». При этом прекращать боевые действия по линии соприкосновения ВС РФ не будут.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 14 августа.

Авторы Даниил Черных