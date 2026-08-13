Не брат: Вучич качает дешёвый газ из России, а сам обнимает Зеленского и кормит ВСУ снарядами Оглавление Объятия с монстром Сделано в Сербии — взрывается в Донбассе Распахнул двери тем, кто сжигал Белград Безвизовый вопрос как лакмусовая бумажка От объятий с неонацистами до натовских сапог на Сербской земле — Вучич не прекращает свою двойную игру. О том, как «братский» президент пытается усидеть на паре стульев, — в материале Life.ru. 12 августа, 21:45 11977 11977 Газ хапнул, а теперь с НАТО обнимается: как Вучич кинул Россию и показал Зеленскому военные заводы. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / THF / ANDREJ CUKIC

Александр Вучич продолжает виртуозно балансировать между Москвой и Западом под девизом «И вашим, и нашим, и с каждым спляшем». Но 2026-й преподнёс новые поводы усомниться в былой принципиальности сербского президента. Пышная встреча с украинским лидером, приглашение Киева на военные объекты, попытки выслужиться перед Брюсселем, и всё это — на фоне заверений в сохранении союзнических отношений с Россией и выгодного газового контракта. Разбираемся в новых эпизодах балканского театра абсурда.

Объятия с монстром

7 августа 2026 года Владимир Зеленский впервые посетил Сербию с официальным визитом. В Белграде гостя встречали с размахом: для украинского лидера расстелили красную дорожку, выстроили почётный караул и военный оркестр, который сыграл гимны двух стран. Даже самый высокий небоскрёб столицы по такому случаю окрасили в нужные цвета.

Торжественная встреча Зеленского в Белграде. Видео © Пресс-служба Владимира Зеленского

Ну и вишенка на этом двуличном торте — Вучич не просто пожал Зеленскому руку, а сковал его в крепких объятиях. Напоминало встречу двух давних друзей. И это не случайно попало в кадр какого-то журналистского репортажа — глава балканской республики лично похвастался снимком в соцсетях. Видимо, хотел набрать очков для евроинтеграции: дескать, смотри, Брюссель, я делаю всё так же, как и остальные члены ЕС. Причём он хорошо знал, что Москва будет пристально следить за этим визитом. Так что это осознанный и публичный жест.

Тёплый приём Зеленского. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

Дальше — больше. Политики подписали меморандум о взаимопонимании, а сам Вучич раскошелился на €2 млн, чтобы поддержать украинскую энергетику перед зимой (куда эти деньги пойдут на самом деле — догадаться нетрудно). Говоря совсем просто, наша братская Сербия даст Украине деньги, на которые та спокойно может накупить снарядов и дронов для ударов по русским. Не того ждёшь от человека, получившего от нас недавно крайне выгодный газовый контракт.

При этом глава балканской республики настойчиво подчёркивал: военное сотрудничество с Киевом не обсуждалось. А сразу следом всего-то позвал украинцев на открытие своего завода по производству БПЛА в сентябре 2026-го. Наверное, чтобы там экологические проблемы обсудить, а уж точно не подкинуть ВСУ идей, как эффективнее собирать оружие против РФ.

— Украинцы очень успешны и имеют множество собственных заводов по производству дронов в этой области, поэтому мы пригласим вас на открытие, — объявил Вучич Зеленскому.

Реакция сербов не заставила себя ждать — люди были в бешенстве. Толпы вышли на улицы Белграда с российскими флагами и портретами Путина, устроив Вучичу публичный разнос.

Митинг в Белграде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politikos_rs

Пришлось экстренно оправдываться. В ход пошла уже знакомая нам песня про санкции: мол, только мы одни в Европе ничего Москве не запретили. А что именно Сербия может запретить России, почему-то не уточнил. Вучич хорошо понимает, что любые такие ограничения — это приговор и для экономики балканской республики, и для его собственной карьеры.

— Никуда мы не перешли. Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего! <...> Я не буду служить никому другому. Ни Англии, ни Германии, ни Америке, ни России. Служу только Сербии, — выдал он в свою защиту.

Отдельного упоминания заслуживает показательный случай с журналистом немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэлем Мартенсом (к слову, потомком нацистского офицера). На пресс-конференции по итогам переговоров Вучича с Зеленским он задал гостю из Киева такой вопрос:

— Можете ли вы сказать нам, европейцам, что конкретно мы можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?

Как же отреагировал на эту провокацию Вучич? А почти никак. Он удивлённо поднял брови и выдал слабую реплику:

— Что касается убийств — я бы хотел, чтобы они прекратились.

Реакция Вучича на вопрос. Видео © X / politicosdaily

И всё. Никакого требования выпроводить журналиста на улицу, никакого осуждения нацистского по своей сути призыва к истреблению русских. Простое «я бы хотел...». Будто бы речь шла о какой-то погоде, а не об убийстве людей. Комментарии, как говорится, излишни.

Сделано в Сербии — взрывается в Донбассе

В марте 2026 года Сербия как ни в чём не бывало возобновила экспорт боеприпасов. Ровно через восемь месяцев после того, как Вучич публично пообещал всё остановить. Тогда, напомним, российская разведка поймала Белград на военных поставках Киеву через липовые сертификаты и цепочки посредников.

По данным сербских СМИ, эмбарго сняли ещё 13 февраля 2026 года. Официально Белград молчит, но косвенных признаков хоть отбавляй. Например, газета Radar сообщила: во второй половине 2025-го Сербия отправила в Израиль боеприпасов на $65 млн. А с начала 2026-го в Тель-Авив улетело уже 14 грузовых спецрейсов. И это только одно направление.

Освежим память. В 2025-м выяснилось, что ВСУ воюют с нами в том числе и сербским оружием. И это не слухи, а данные Службы внешней разведки России. Сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, миллионы патронов — сербские оборонщики через подставные фирмы и фальшивые сертификаты отправляли комплекты для сборки боеприпасов в Чехию, Польшу, Болгарию, а уже оттуда они уходили на Украину. Тогда же в СВР с горечью констатировали:

— Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими врагами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечёркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью.

Александр Вучич. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Вучич тогда пообещал разобраться, приостановил экспорт. Но уже через полгода в интервью немецким СМИ дал понять, что его «принципиальность» стоит недорого.

— Наши склады полны боеприпасов, и мы производим их больше, чем Франция. Я не хочу, чтобы меня считали поставщиком оружия воюющим сторонам, но боеприпасы нужны Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС заключить договор и забрать всё, что у нас есть, — сказал он.

На прямой вопрос, могут ли эти патроны и снаряды оказаться на Украине, Вучич ответил коротко и чётко: «Покупатели вольны распоряжаться ими как угодно». Де-факто это означало: «Да, могут». Братский ли это поступок — вопрос риторический.

Распахнул двери тем, кто сжигал Белград

В мае 2026 года Сербия с одобрения Вучича сделала шаг, который ещё недавно казался немыслимым. Впервые в истории страна провела на своей территории совместные военные учения с НАТО. Две недели на полигоне «Боровац» тренировались около 600 бойцов из балканской республики, Италии, Румынии и Турции, а командовали процессом американские, британские и французские инструкторы. Официальная цель — отработка миротворческих операций.

Кадры учений. Фото © mod.gov.rs

Какие из натовцев миротворцы — показал горячий 1999 год. 78 дней бомбёжек, разрушенный Белград, тысячи погибших мирных жителей. А теперь сербские солдаты учатся с теми, кто это делал. На своей земле. Абсурд, скажете вы? А вот Вучич, кажется, не видит здесь ничего странного. В России же ситуация вызвала справедливый шок.

— У России только два союзника — армия и флот. Из этого исходим. Братский народ… <...> Никаких братских народов — есть интересы России, и вот их надо отстаивать, — высказался член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Это не очень-то похоже на политику военного нейтралитета, которой официально придерживается Сербия, добавил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Он уверен, что Белград задорно скачет меж стульями по одной простой причине: хочет и с НАТО сблизиться, и газ из России за бесценок в цистерны качать. Но стране пора окончательно определиться, с кем она будет строить будущее, призвал депутат.

Безвизовый вопрос как лакмусовая бумажка

Ждать ли от Вучича новых сюрпризов? Покажет хотя бы ситуация с безвизовым режимом для россиян, который в Белграде всё настойчивее хотят отменить. В июне президент Сербии клялся, что «такое решение не будет принято вообще». Однако уже на днях министр по евроинтеграции Неманья Старович заявил о запуске подготовки к вступлению в Шенген, где безвиз для граждан РФ не предусмотрен.

Вучич пока сопротивляется, но эпопея с боеприпасами уже показала: его слово — не синоним надёжности. Сегодня «не рассматриваем», а завтра — рабочая группа, план реформ и требования Брюсселя. Остаётся только наблюдать, насколько далеко зайдёт лидер братской страны в своих заигрываниях с Западом.

Авторы Илья Пушкарев