Немецкий журналист Михаэль Мартенс спросил, как европейцы могут помочь Украине убить больше российских солдат. Вопрос прозвучал на пресс-конференции в Белграде. На Западе не осудили такую формулировку, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своей публикации дипломат назвала высказывание корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung реваншистским. Она обратила внимание на отсутствие публичной реакции со стороны западных политиков и СМИ.

«Осудил ли хоть кто-то на Западе реваншистские заявления потомственного нациста? Где все эти хвалёные правочеловеки, журналисты, гуманисты, которые столь остро реагируют на любое нетолерантное слово и язык ненависти? Тишина. Гробовая», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

По мнению представителя МИД, Мартенс прямо сформулировал подход, который западные страны обычно называют стремлением нанести России стратегическое поражение. Захарова считает, что журналист использовал другую формулировку, но сохранил тот же смысл.

Дипломат также обратилась к истории семьи Мартенса. По её утверждению, дед журналиста служил высокопоставленным офицером в нацистской Германии.

Захарова заключила, что отсутствие осуждения связано с отношением западных политических кругов к России. Она сочла слова журналиста прямым выражением позиции, которую обычно формулируют в более сдержанном виде.

Напомним, Михаэль Мартенс задал вопрос на совместной пресс-конференции главаря киевского руководства Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича. Журналист попросил украинского политика назвать конкретные действия, с помощью которых европейцы могли бы содействовать убийству большего числа россиян. После этого он уточнил, что имеет в виду российских военнослужащих. Вучич выразил недоумение и сообщил, что рассчитывает на прекращение убийств, однако отдельно формулировку журналиста не осудил. Сербский лидер также отметил, что ранее изложил Зеленскому позицию Белграда по конфликту.