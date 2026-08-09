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9 августа, 11:01
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Скандал на пресс-конференции: На видео попала реакция Вучича на вопрос об убийстве русских

Вучич не осёк немецкого журналиста, спросившего о помощи в убийстве русских

Обложка © ТАСС / Darko Vojinovic

Обложка © ТАСС / Darko Vojinovic

На совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс задал вопрос о возможной помощи Украине со стороны Европы.

На пресс-конференции Зеленского и Вучича президенту Сербии задали вопрос об убийстве российских солдат. Видео © X / politicosdaily

«Скажите нам, европейцам, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?... Больше российских солдат, конечно же» — спросил корреспондент.

На формулировку журналиста первым отреагировал Вучич. Сербский президент выразил недоумение и заявил, что рассчитывает на прекращение конфликта, однако не осёк подобный вопрос.

«Что касается убийств, я надеюсь, что убийства прекратятся», — сказал Вучич.

По его словам, накануне он подробно изложил Зеленскому позицию Белграда по этому вопросу, и украинский президент её понял.

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Ранее Вучич заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине. По его словам, боевые действия могут продолжаться ещё долго, а предстоящая зима способна стать тяжёлой для Украины и Европы.

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Дарья Денисова
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