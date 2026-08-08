Почётный караул и гимн Украины: Зеленский и Вучич начали переговоры в Белграде
В Белграде началась официальная встреча Зеленского и Вучича
Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Сербии, приступил к переговорам с главой государства Александром Вучичем. Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.
В Белграде проходит официальная встреча Зеленского и Вучича. Видео © Пресс-служба Владимира Зеленского
Встреча политиков проходит во Дворце Сербии. Напомним, что Зеленский прибыл в Белград в пятницу в сопровождении усиленных мер безопасности.
Ранее сообщалось, что Зеленский собрался обсудить с Вучичем позицию Сербии по санкциям против России. Кроме того, стороны намерены поговорить о евроинтеграции двух стран. Сербия и Украина имеют статус кандидатов на вступление в Евросоюз.
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Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского