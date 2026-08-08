Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 09:44

Почётный караул и гимн Украины: Зеленский и Вучич начали переговоры в Белграде

В Белграде началась официальная встреча Зеленского и Вучича

Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Сербии, приступил к переговорам с главой государства Александром Вучичем. Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.

В Белграде проходит официальная встреча Зеленского и Вучича. Видео © Пресс-служба Владимира Зеленского

Встреча политиков проходит во Дворце Сербии. Напомним, что Зеленский прибыл в Белград в пятницу в сопровождении усиленных мер безопасности.

Вучич: ЕС требует от Сербии покорности и поддержки антироссийских деклараций
Вучич: ЕС требует от Сербии покорности и поддержки антироссийских деклараций

Ранее сообщалось, что Зеленский собрался обсудить с Вучичем позицию Сербии по санкциям против России. Кроме того, стороны намерены поговорить о евроинтеграции двух стран. Сербия и Украина имеют статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar