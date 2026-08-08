Зеленский собрался обсудить с Вучичем позицию Сербии по санкциям против России

Владимир Зеленский во время встречи с сербским лидером Александром Вучичем намерен обсудить позицию Белграда по санкциям против России. Об этом заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква, его слова приводит «Укринформ».

По словам Жовквы, во время визита Зеленского в Сербию стороны также затронут украинский конфликт и его последствия для Европы.

Отдельной темой станет решение Белграда не присоединяться к антироссийским ограничениям. Жовква подтвердил, что этот вопрос планируют обсудить непосредственно с Вучичем.

Кроме того, стороны намерены поговорить о евроинтеграции двух стран. Сербия и Украина имеют статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

Жовква отметил, что Киеву предстоит открыть оставшиеся переговорные кластеры, тогда как Белграду также необходимо продвинуться по нескольким направлениям.

Ранее Вучич впервые принял Зеленского в Белграде с официальным визитом и пригласил его на ужин. По словам сербского президента, за столом лидеры обсудили европейскую интеграцию Сербии и Украины и дальнейшее развитие двусторонних отношений.