Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским, который впервые прибыл в Белград с официальным визитом, и посадил его за стол. Об этом сербский лидер сообщил в социальных сетях.

По словам Вучича, ужин стал возможностью начать обсуждение вопросов, которые должны стать центральными темами последующих официальных переговоров. В частности, лидеры затронули европейскую интеграцию Сербии и Украины.

«Это посещение способствует дальнейшему развитию отношений между Сербией и Украиной и сотрудничеству в областях общего интереса», — написал сербский президент.

Владимир Зеленский и Александр Вучич. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

Вучич также отметил, что во время ужина стремился познакомить украинскую делегацию с сербскими традициями и атмосферой страны.

Отметим, что глава киевского режима прибыл в Сербию под усиленной охраной — рядом с ним заметили сразу четырёх телохранителей и баллистический щит. Кадры с визита показали, что экс-комика буквально не выпускали из поля зрения. Необычные меры безопасности привлекли внимание, поскольку во время прошлых зарубежных поездок Зеленского такая плотная охрана на видео не попадала.