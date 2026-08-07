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Регион
7 августа, 20:47
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Баллистический щит не помог: Вучич встретился с Зеленским и посадил его за стол

Вучич провёл ужин с впервые приехавшим в Сербию Зеленским

Владимир Зеленский и Александр Вучич. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić﻿

Владимир Зеленский и Александр Вучич. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić﻿

Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским, который впервые прибыл в Белград с официальным визитом, и посадил его за стол. Об этом сербский лидер сообщил в социальных сетях.

По словам Вучича, ужин стал возможностью начать обсуждение вопросов, которые должны стать центральными темами последующих официальных переговоров. В частности, лидеры затронули европейскую интеграцию Сербии и Украины.

«Это посещение способствует дальнейшему развитию отношений между Сербией и Украиной и сотрудничеству в областях общего интереса», — написал сербский президент.

Владимир Зеленский и Александр Вучич. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

Владимир Зеленский и Александр Вучич. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

Вучич также отметил, что во время ужина стремился познакомить украинскую делегацию с сербскими традициями и атмосферой страны.

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Отметим, что глава киевского режима прибыл в Сербию под усиленной охраной — рядом с ним заметили сразу четырёх телохранителей и баллистический щит. Кадры с визита показали, что экс-комика буквально не выпускали из поля зрения. Необычные меры безопасности привлекли внимание, поскольку во время прошлых зарубежных поездок Зеленского такая плотная охрана на видео не попадала.

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Артём Гапоненко
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