Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Белград является «местью Евросоюза». Причина — отказ президента Александра Вучича подписать антироссийскую декларацию на июльском саммите в Киеве. Об этом он сказал РИА «Новости».

По словам Вулина, приезд Зеленского не соответствует ни желанию граждан, ни потребностям руководства Сербии. Он считает, что Сербия должна чётко дать понять Киеву: Белград не введёт визы для россиян и не станет частью антироссийской коалиции. Вулин подчеркнул, что даже непризнание Косово не обязывает Сербию принимать сторону Украины.

Политик заявил, что Сербия не намерена поставлять боеприпасы Украине или любой стране, которая может передать их врагам «наших русских братьев».

«Сербы любят Россию и, несмотря на то, что в мире нет ни любви, ни чести, это неважно, для нас сербов — это истина, которая нас определяет», — говорится в сообщении.

Напомним, что это первый визит Зеленского в Сербию на официальном уровне. На кадрах, появившихся в украинских СМИ, можно увидеть, как он покидает борт самолёта. Планируется переговоры с сербским лидером Александром Вучичем. В повестке — вопросы взаимодействия в экономике и энергетике.