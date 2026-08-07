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Регион
7 августа, 14:25

«Экономически невыгодно»: Зеленского заподозрили в желании перетянуть Вучича на сторону Украины

Зеленский едет в Сербию, чтобы склонить её к санкциям против РФ, заявил эксперт

Обложка © Telegram / Zelenskiy

Обложка © Telegram / Zelenskiy

Визит Владимира Зеленского в Сербию вряд ли принесёт Киеву серьёзные политические дивиденды, однако одной из его главных целей может стать попытка склонить Белград к антироссийским санкциям, считает глава группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«[Зелеснкий может] попытаться перетянуть его от России, например, на сторону стран Запада, чтобы ввести санкции против РФ и так далее», — предположил собеседник RTVI.

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Однако, по его мнению, содержательной повестки между Киевом и Белградом сейчас практически нет. При этом Сербия занимает достаточно взвешенную позицию и не заинтересована в присоединении к ограничениям против России.

Белград, в частности, получает выгоду от поставок товаров, которые замещают ушедшую с российского рынка европейскую продукцию. Поэтому отказ от нынешнего курса экономически невыгоден Сербии, а возможные разговоры о военной помощи Киеву уже потеряли актуальность, заключил политолог.

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Напомним, встреча Владимира Зеленского и Александра Вучича запланирована в Белграде на 8 августа. Сербский лидер ранее подчёркивал, что его страна сохраняет нейтралитет и не присоединяется к антироссийским санкциям.

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Борис Эльфанд
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