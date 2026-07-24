Евросоюз требует от Белграда полной покорности и обязательного согласия со всеми антироссийскими декларациями Брюсселя, сообщил президент Сербии Александар Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. По его словам, за последние пять лет ЕС не открыл ни одного кластера на пути Сербии к членству именно из-за её несогласия с антироссийскими заявлениями.

«Это и была, по сути, единственная причина. Из этого следует, что нужно быть абсолютно послушным во всём, иначе тебя исключат из команды. И когда что-то противоречит даже здравому смыслу, с этим нужно полностью соглашаться», — приводит слова сербского лидера пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.

Вучич неоднократно подчёркивал, что Белград стремится сохранить баланс между евроинтеграцией и отношениями с Россией, отказываясь присоединяться к санкциям против Москвы. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров Сербии о вступлении в ЕС, которые буксуют из-за позиции Белграда по внешнеполитическим вопросам.