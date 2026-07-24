Вучич: ЕС требует от Сербии покорности и поддержки антироссийских деклараций
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic
Евросоюз требует от Белграда полной покорности и обязательного согласия со всеми антироссийскими декларациями Брюсселя, сообщил президент Сербии Александар Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. По его словам, за последние пять лет ЕС не открыл ни одного кластера на пути Сербии к членству именно из-за её несогласия с антироссийскими заявлениями.
«Это и была, по сути, единственная причина. Из этого следует, что нужно быть абсолютно послушным во всём, иначе тебя исключат из команды. И когда что-то противоречит даже здравому смыслу, с этим нужно полностью соглашаться», — приводит слова сербского лидера пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.
Вучич неоднократно подчёркивал, что Белград стремится сохранить баланс между евроинтеграцией и отношениями с Россией, отказываясь присоединяться к санкциям против Москвы. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров Сербии о вступлении в ЕС, которые буксуют из-за позиции Белграда по внешнеполитическим вопросам.
Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград не планирует вводить антироссийские санкции и намерен сохранять дружественные отношения с Москвой, однако он заявил, что европейский путь остаётся для страны единственной стратегической целью, иного направления он не видит. Сербский лидер подчеркнул, что, несмотря на возможные упрёки в балансировании, страна должна тесно сотрудничать с кандидатами в ЕС, отметив, что хочет мира и идёт к этой цели.
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