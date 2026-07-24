Вучич: Европейский путь — наша стратегическая цель, других путей для нас нет

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит курс на вступление в Европейский союз, поскольку не видит для Белграда другого стратегического направления. Об этом сербский лидер сказал в первом выпуске подкаста австрийской газеты Die Presse «мастер-класс с Райнером Новаком».

«Я хочу мира. Мы идём по европейскому пути. Когда люди говорят: «Вы балансируете», — да, можно балансировать, но не на пути в будущее. Европейский путь — наша стратегическая цель. Других путей для нас нет. Это означает, что мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами. Вот и всё. Вывод прост», — сказал он.

Сербия получила статус кандидата на членство в Евросоюзе в 2012 году. При этом Белград продолжает поддерживать отношения с Россией и другими странами, одновременно заявляя о приверженности европейскому направлению.

Ранее Александр Вучич заявил, что Белград не планирует вводить антироссийские санкции. По его словам, страна намерена сохранять дружеские отношения с Москвой. Сербский лидер ранее неоднократно говорил о сложном положении страны из-за необходимости учитывать отношения как с Россией, так и с европейскими партнёрами.