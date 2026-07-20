В ближайшее время будет назначена дата парламентских выборов в Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. При посещении муниципалитета Свилайнац он отметил, что вариант с обновлением правительства без всеобщих выборов для него неприемлем.

«Не хочу давать себе пост, за который не просил голос народа… Когда получу оповещение от правительства и Скупщины, назначу дату выборов, некое краткое время останусь на посту президента», — подчеркнул сербский лидер.

Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года, однако ранее он говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочного ухода выборы должны состояться через 90 дней. Председатель правящей Сербской прогрессивной партии ожидает, что Вучич возглавит партийный список и станет кандидатом в премьеры.

Проведения досрочного голосования требуют протестующие студенты и оппозиция. Акции начались в Сербии после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. На последнем протесте в Белграде 24 мая произошли столкновения с полицией, пострадали 17 стражей порядка, задержаны 47 человек.

Ранее сербский оппозиционер Мирослав Парович утверждал, что президент Александр Вучич ориентируется на Запад, и окончательное решение между Европой и США будет принято после ноябрьских выборов в Америке. По его мнению, в Кремле могут неверно оценивать намерения Белграда, поскольку окружение Вучича формирует образ союзничества с Россией, в то время как реальные переговоры ведутся с США и Евросоюзом.