Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 11:48

Вучич пообещал скоро назначить дату парламентских выборов в Сербии

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

В ближайшее время будет назначена дата парламентских выборов в Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. При посещении муниципалитета Свилайнац он отметил, что вариант с обновлением правительства без всеобщих выборов для него неприемлем.

«Не хочу давать себе пост, за который не просил голос народа… Когда получу оповещение от правительства и Скупщины, назначу дату выборов, некое краткое время останусь на посту президента», — подчеркнул сербский лидер.

Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года, однако ранее он говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочного ухода выборы должны состояться через 90 дней. Председатель правящей Сербской прогрессивной партии ожидает, что Вучич возглавит партийный список и станет кандидатом в премьеры.

Проведения досрочного голосования требуют протестующие студенты и оппозиция. Акции начались в Сербии после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. На последнем протесте в Белграде 24 мая произошли столкновения с полицией, пострадали 17 стражей порядка, задержаны 47 человек.

Вучич: Сербия сохраняет военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО
Вучич: Сербия сохраняет военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО

Ранее сербский оппозиционер Мирослав Парович утверждал, что президент Александр Вучич ориентируется на Запад, и окончательное решение между Европой и США будет принято после ноябрьских выборов в Америке. По его мнению, в Кремле могут неверно оценивать намерения Белграда, поскольку окружение Вучича формирует образ союзничества с Россией, в то время как реальные переговоры ведутся с США и Евросоюзом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar