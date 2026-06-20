В Нови-Саде прошёл многотысячный протест с шашлыками и критикой Вучича

Второй по величине город Сербии охватила новая волна протестных настроений. Свыше трёх тысяч граждан приняли участие в антиправительственной акции в Нови-Саде, передаёт корреспондент ТАСС.

Митинг в Нови-Саде. Видео © X / zemunski_zbor

Большинство собравшихся пришли с государственными флагами. Отдельные группы демонстрантов держали транспаранты с критикой в адрес президента Александара Вучича.

К митингу подключились представители национальных меньшинств, населяющих автономный край Воеводина. Среди участников заметили словаков и русинов, которые принесли собственную символику. Атмосферу дополнил развёрнутый в соседнем сквере гриль с приготовлением колбасок.

Протестное движение в республике не утихает с ноября 2024 года. Тогда на железнодорожном вокзале Нови-Сада обрушился козырёк, под которым погибли 16 человек. Трагедия вызвала мощный общественный резонанс, жители обвинили власти в халатности и слабом контроле безопасности.

В 2025 году выступления продолжились и распространились по всей стране. Участники акций требуют проведения досрочных парламентских выборов. Нынешний митинг стал очередным свидетельством сохраняющейся напряжённости в сербском обществе.

Ранее сербский оппозиционный политик Мирослав Парович заявил, что Александр Вучич взял курс на сближение с западными странами, а окончательный выбор между Европой и США сделает после ноябрьских выборов в Америке. По его мнению, в Кремле могут не до конца осознавать реальные мотивы сербского руководства: вокруг президента сложилась группа влияния, которая рисует его союзником Москвы, тогда как на деле нынешнего Белграда политика ориентирована на Запад.