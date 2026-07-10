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Регион
10 июля, 16:34

«Потихоньку выношу вещи»: Вучич рассказал, когда уйдёт в отставку

Вучич пообещал уйти в отставку после назначения даты парламентских выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lexandros Michailidis

Сербский лидер Александар Вучич подтвердил намерение покинуть президентский пост сразу после официального объявления даты парламентских выборов. В эфире телеканала Pink он сообщил, что уже начал готовиться к переезду.

«Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдёт несколько дней, и я подам в отставку», — отметил Вучич.

Euractiv: В Сербии слова Вучича об отставке сочли политическим манёвром
Euractiv: В Сербии слова Вучича об отставке сочли политическим манёвром

Ранее Вучич заявлял о планах уйти в отставку, чтобы поддержать свою партию (СПП) на предстоящем голосовании. По словам главы СПП Милоша Вучевича, партия рассчитывает, что Вучич возглавит их предвыборный список и в дальнейшем претендует на кресло премьер-министра.

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Наталья Демьянова
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