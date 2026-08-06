Вучич встретится с Зеленским в Белграде 8 августа
Александр Вучич и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic / paparazzza
Президент Сербии Александар Вучич проведёт встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Белграде в ближайшую субботу, 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера, уточнив, что визит состоится в рамках официального приёма.
«Президент Республики Сербия Александар Вучич примет Владимира Зеленского, который совершит официальный визит в Сербию 8 августа», — отмечается в сообщении.
Вучич неоднократно заявлял, что не видит причин для разрыва контактов с Киевом, хотя Белград сохраняет нейтралитет и не присоединяется к антироссийским санкциям. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, экономические проекты и энергетическую безопасность.
Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции и сохранит дружественные отношения с Москвой, но при этом европейский путь остаётся единственной стратегической целью, иного направления он не видит. Он подчеркнул, что, несмотря на возможные упрёки в балансировании, страна должна тесно сотрудничать с кандидатами в ЕС, и заявил, что хочет мира.
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