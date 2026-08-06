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Регион
6 августа, 18:12

Вучич встретится с Зеленским в Белграде 8 августа

Александр Вучич и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic / paparazzza

Александр Вучич и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic / paparazzza

Президент Сербии Александар Вучич проведёт встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Белграде в ближайшую субботу, 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера, уточнив, что визит состоится в рамках официального приёма.

«Президент Республики Сербия Александар Вучич примет Владимира Зеленского, который совершит официальный визит в Сербию 8 августа», — отмечается в сообщении.

Вучич неоднократно заявлял, что не видит причин для разрыва контактов с Киевом, хотя Белград сохраняет нейтралитет и не присоединяется к антироссийским санкциям. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, экономические проекты и энергетическую безопасность.

Вучич: ЕС требует от Сербии покорности и поддержки антироссийских деклараций
Вучич: ЕС требует от Сербии покорности и поддержки антироссийских деклараций

Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции и сохранит дружественные отношения с Москвой, но при этом европейский путь остаётся единственной стратегической целью, иного направления он не видит. Он подчеркнул, что, несмотря на возможные упрёки в балансировании, страна должна тесно сотрудничать с кандидатами в ЕС, и заявил, что хочет мира.

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Анастасия Никонорова
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