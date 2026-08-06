Вучич встретится с Зеленским в Белграде 8 августа

Президент Сербии Александар Вучич проведёт встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Белграде в ближайшую субботу, 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера, уточнив, что визит состоится в рамках официального приёма.

«Президент Республики Сербия Александар Вучич примет Владимира Зеленского, который совершит официальный визит в Сербию 8 августа», — отмечается в сообщении.

Вучич неоднократно заявлял, что не видит причин для разрыва контактов с Киевом, хотя Белград сохраняет нейтралитет и не присоединяется к антироссийским санкциям. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, экономические проекты и энергетическую безопасность.