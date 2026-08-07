Владимир Зеленский впервые прибыл в Сербию с официальным визитом. Видео с киевским главой, спускающимся по трапу самолёта, публикуют украинские СМИ.

Ожидается, что Зеленский встретится с президентом балканской республики Александром Вучичем. Помимо прочего, стороны обсудят экономическое и энергетическое сотрудничество.

Напомним, о подготовке визита Владимира Зеленского сообщала пресс-служба Александра Вучича. Сербский лидер не раз заявлял, что республика не видит причин разрывать отношения с Украиной, хотя Белград и сохраняет нейтралитет относительно продолжающегося конфликта.