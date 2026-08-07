Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Сербию оказался под усиленной охраной. Это следует из видеозаписи, опубликованной его пресс-службой.

Зеленский усилил охрану во время визита в Сербию. Видео © Пресс-служба Владимира Зеленского

В пятницу вечером в соцсетях Зеленского появилось сообщение о его прибытии в Сербию. На видеозаписи встречи с представителями принимающей стороны можно заметить как минимум четырёх охранников, которые постоянно находились рядом с украинским лидером. Один из них держал раскладной баллистический щит.

Подобное количество сопровождающих не было заметно на опубликованных ранее кадрах визитов Зеленского в США и Польшу.

На фоне визита бывший вице-премьер Сербии и основатель «Движения социалистов» Александр Вулин заявил, что приезд Зеленского не отражает позицию сербского общества. По его мнению, визит стал результатом давления со стороны Брюсселя и ответной реакцией ЕС на отказ президента Сербии Александра Вучича подписать антироссийскую декларацию июльского саммита «Украина — Юго-Восточная Европа».