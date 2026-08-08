Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 12:09

Вучич усомнился в скором завершении конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Президент Сербии Александр Вучич не верит в быстрое окончание конфликта на Украине. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, трансляцию которой показал YouTube-канал «Радио и телевидение Сербии».

«Я не уверен, что война закончится скоро...» — сказал он.

Сербский лидер предположил, что боевые действия продолжатся ещё долго. Он также высказал свои опасения на счёт тяжести предстоящей зимы не только для Украины, но и для Европы.

В рамках переговоров сербский лидер вновь заявил о приверженности Белграда принципам Устава ООН и незыблемости суверенитета стран — членов организации. Кроме того, он заверил в готовности оказывать содействие Украине на пути к членству в Евросоюзе. Стороны не ограничились политическими заявлениями: достигнуты договорённости об углублении кооперации в сельском хозяйстве и энергетике, а также скреплён подписями меморандум о взаимопонимании.

Почётный караул и гимн Украины: Зеленский и Вучич начали переговоры в Белграде
Почётный караул и гимн Украины: Зеленский и Вучич начали переговоры в Белграде

Незадолго до этого стало известно, что Зеленский планировал поднять на переговорах вопрос о позиции Белграда по антироссийским ограничениям. Об этом сообщал заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква. По его словам, отдельной темой должно было стать решение Сербии не присоединяться к санкциям против России. Также стороны собирались обсудить последствия конфликта для Европы и евроинтеграцию двух стран.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Сербия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar