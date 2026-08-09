Вучич: Мир стоит на пороге большой войны, и никто не пытается её остановить

Александр Вучич предупредил о риске начала большой войны. В подкасте главы Axel Springer Матиаса Дёпфнера сербский лидер заявил, что мировые игроки бездействуют, не пытаясь предотвратить катастрофу. Вучич уверен, что ситуация стремительно ухудшается и мир движется к глобальному конфликту.

«Мне кажется, мы находимся на пороге большой войны. Именно поэтому я надеялся, что кто-то уже предпримет шаги, чтобы этого избежать», — сказал сербский президент.

Вучич прогнозирует, что в ближайшую пятилетку глобальная политика будет стремиться к суверенизации, при этом мир станет многополярным. По мнению сербского лидера, США и Китай сохранят статус главных сверхдержав, Евросоюз попытается занять место третьего центра силы, а Россия, Индия и другие региональные игроки сформируют четвёртый «столп».

Также Вучич отметил зарождение нового союза Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Президент Сербии опасается, что процесс формирования этого нового миропорядка будет сопровождаться эскалацией конфликтов. Кроме того, он охарактеризовал текущие отношения Европы и России как «гибридную войну», аргументируя это масштабной финансовой и военной поддержкой Украины со стороны ЕС и санкционным давлением на Москву.

Ранее Вучич заявил, что визит Владимира Зеленского в Белград не означает изменения позиции страны по отношению к России. По словам сербского лидера, оппоненты власти использовали фотографии с визита, чтобы заявить о якобы изменившемся курсе Белграда. Вучич подчеркнул, что никаких оснований для таких выводов нет.