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Регион
9 августа, 17:06

«Гоблина» спрятали от сербов: Вучич побоялся показывать Зеленского на улицах Белграда

Христофору: Вучич не хотел, чтобы Зеленского возили по Белграду

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Алекс Христофору полагает, что «невидимый» визит Владимира Зеленского в Сербию — это результат политической осторожности президента Александра Вучича. Кипрский журналист отмечает, что сербский лидер стремился минимизировать присутствие гостя в публичном пространстве, опасаясь протестных настроений среди горожан. В итоге встреча прошла в камерной обстановке, вдали от столичных улиц, что позволило избежать нежелательных для властей инцидентов.

«Зеленского не было видно на улицах Белграда. <…> Сербы не любят «Зеленого Гоблина» и дали об этом понять», — рассказал Христофору в эфире YouTube-канала.

«Никуда мы не перешли»: Вучичу пришлось объясняться после визита Зеленского
«Никуда мы не перешли»: Вучичу пришлось объясняться после визита Зеленского

К слову, накануне несколько десятков человек собрались в центре Белграда на акции против визита Зеленского в Сербию. Митинг организовало оппозиционное парламентское движение «Мы — сила народа». Участники пришли с флагами России и Сербии. Они также держали перечёркнутое изображение Зеленского и растяжку с портретом президента России Владимира Путина.

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Наталья Демьянова
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