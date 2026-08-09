Алекс Христофору полагает, что «невидимый» визит Владимира Зеленского в Сербию — это результат политической осторожности президента Александра Вучича. Кипрский журналист отмечает, что сербский лидер стремился минимизировать присутствие гостя в публичном пространстве, опасаясь протестных настроений среди горожан. В итоге встреча прошла в камерной обстановке, вдали от столичных улиц, что позволило избежать нежелательных для властей инцидентов.

«Зеленского не было видно на улицах Белграда. <…> Сербы не любят «Зеленого Гоблина» и дали об этом понять», — рассказал Христофору в эфире YouTube-канала.

К слову, накануне несколько десятков человек собрались в центре Белграда на акции против визита Зеленского в Сербию. Митинг организовало оппозиционное парламентское движение «Мы — сила народа». Участники пришли с флагами России и Сербии. Они также держали перечёркнутое изображение Зеленского и растяжку с портретом президента России Владимира Путина.