В Белграде прошёл митинг против визита Зеленского с флагами России и Сербии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politikos_rs
Несколько десятков человек собрались в центре Белграда на акции против визита Владимира Зеленского в Сербию. Митинг организовало оппозиционное парламентское движение «Мы — сила народа».
Митинг в Белграде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politikos_rs
Участники пришли с флагами России и Сербии. Они также держали перечёркнутое изображение Зеленского и растяжку с портретом президента России Владимира Путина.
Акция состоялась у памятника российскому императору Николаю II, неподалёку от здания администрации президента Сербии. Встреча Зеленского с Александром Вучичем проходила в другой части города.
Владимир Зеленский на встрече с Александром Вучичем намерен обсудить отказ Сербии присоединяться к антироссийским санкциям. Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква также сообщил, что стороны затронут конфликт на Украине, его последствия для Европы и евроинтеграцию двух стран.
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