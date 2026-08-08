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8 августа, 14:17

В Белграде прошёл митинг против визита Зеленского с флагами России и Сербии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politikos_rs

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politikos_rs

Несколько десятков человек собрались в центре Белграда на акции против визита Владимира Зеленского в Сербию. Митинг организовало оппозиционное парламентское движение «Мы — сила народа».

Митинг в Белграде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politikos_rs

Участники пришли с флагами России и Сербии. Они также держали перечёркнутое изображение Зеленского и растяжку с портретом президента России Владимира Путина.

Акция состоялась у памятника российскому императору Николаю II, неподалёку от здания администрации президента Сербии. Встреча Зеленского с Александром Вучичем проходила в другой части города.

Почётный караул и гимн Украины: Зеленский и Вучич начали переговоры в Белграде
Почётный караул и гимн Украины: Зеленский и Вучич начали переговоры в Белграде

Владимир Зеленский на встрече с Александром Вучичем намерен обсудить отказ Сербии присоединяться к антироссийским санкциям. Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква также сообщил, что стороны затронут конфликт на Украине, его последствия для Европы и евроинтеграцию двух стран.

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Дарья Денисова
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