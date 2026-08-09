Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что визит Владимира Зеленского в Белград не означает изменения позиции страны по отношению к России.

По словам сербского лидера, оппоненты власти использовали фотографии с визита, чтобы заявить о якобы изменившемся курсе Белграда. Вучич подчеркнул, что никаких оснований для таких выводов нет.

«Никуда мы не перешли... Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего!» — заявил президент журналистам.

Вучич напомнил, что Сербия по-прежнему не присоединилась к санкциям против России. Он также отметил, что Украина не признала независимость самопровозглашённого Косова.

«Я не буду служить никому другому. Ни Англии, ни Германии, ни Америке, ни России. Служу только Сербии, научитесь уже этому», — подчеркнул глава государства.

Так оно или нет — покажет время. Но сомнения вызвали последние события на пресс-конференции сербского и украинского лидеров: журналист FAZ Михаэль Мартенс спросил, что Европа может сделать, чтобы Украина «убила больше русских». Вучич слабо выразил недоумение формулировкой и заявил, что надеется на прекращение кровопролития, однако яркого протеста подобным вопросам не оказал.