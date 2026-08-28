Дроны ВСУ повредили пятиэтажку, детский сад и более 15 машин в Севастополе

Пятиэтажный жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей получили повреждения в результате атаки БПЛА на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

«От удара БПЛА сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. От взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада № 34 (мы готовили его к открытию после текущего ремонта к 1 сентября). Кроме того, повреждены более 15 автомобилей. БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой», — написал он.

Развожаев сообщал о попадании беспилотника в подъезд пятиэтажки на улице Героев Подводников. В одной из квартир начался пожар, из здания эвакуировали жителей. Во время атаки повреждения также получили припаркованные автомобили и детский сад. Информация о последствиях уточняется.

Пострадали 4 человека. У пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Ещё двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Открытое горение в жилом доме на пятом этаже полностью ликвидировано, сейчас проводится проливка конструкций. Параллельно спасатели приступили к разбору завалов в квартире, которая пострадала больше всего.