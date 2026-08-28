Женщину реанимируют после попадания БПЛА ВСУ в пятиэтажный дом в Севастополе

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь произошло два возгорания, пострадал один человек. Такую информацию опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

В пятиэтажном жилом доме на улице Героев Подводников из-за попадания беспилотника в подъезд загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали из неё женщину, которой сейчас оказывают реанимационную помощь. Ударной волной повреждены оконные стёкла во всех подъездах. Жителей эвакуируют, на месте работают пожарные и спасатели.

Возгорание на территории отеля от падения обломков беспилотного летательного аппарата ликвидировано. Помимо этого, беспилотник попал в старые цистерны, которые не содержали топлива. Спасательные службы продолжают работу на месте.

Ранее беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал автомобиль скорой помощи в Шебекино Белгородской области. В результате удара погиб фельдшер. Среди пострадавших оказались второй фельдшер и водитель машины. Они получили осколочные ранения. Также травмы получили два пациента, находившиеся внутри автомобиля. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.