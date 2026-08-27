Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 19:35

В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, погиб фельдшер

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи в Шебекино Белгородской области. В результате удара погиб фельдшер, ещё четыре человека получили ранения. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram.

По данным региональных властей, среди пострадавших оказались второй фельдшер и водитель машины. Они получили осколочные ранения.

Также травмы получили два пациента, находившиеся внутри автомобиля. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

В результате атаки транспортное средство было повреждено. Другие подробности произошедшего уточняются.

ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Каменки-Днепровской, ранена женщина
ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Каменки-Днепровской, ранена женщина

Ранее Life.ru сообщал, что число погибших детей при атаке беспилотника на Краснодар увеличилось до четырёх — тело ещё одного ребёнка нашли при разборе завалов частного детского центра. Ранее было известно о трёх погибших несовершеннолетних. Пострадавшие дети и взрослые остаются под наблюдением врачей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar