В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, погиб фельдшер

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи в Шебекино Белгородской области. В результате удара погиб фельдшер, ещё четыре человека получили ранения. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram.

По данным региональных властей, среди пострадавших оказались второй фельдшер и водитель машины. Они получили осколочные ранения.

Также травмы получили два пациента, находившиеся внутри автомобиля. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

В результате атаки транспортное средство было повреждено. Другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что число погибших детей при атаке беспилотника на Краснодар увеличилось до четырёх — тело ещё одного ребёнка нашли при разборе завалов частного детского центра. Ранее было известно о трёх погибших несовершеннолетних. Пострадавшие дети и взрослые остаются под наблюдением врачей.