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26 августа, 11:38

Тело четвёртой погибшей в Краснодаре девочки нашли под завалами детского центра

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тело четвёртого погибшего ребёнка в Краснодаре нашли при разборе завалов в частном детском центре. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

Напомним, сегодня стало известно, что число несовершеннолетних, погибших при атаке беспилотника в ночь на 24 августа, достигло четырех. Ранее было известно о трёх жертвах.

Наумов выразил соболезнования семье, пережившей эту утрату. Он назвал случившееся невосполнимым горем.

Пострадавшие дети и взрослые из этого же учреждения остаются в медучреждении. Врачи прилагают все усилия для их восстановления.

Мэр пожелал каждому пациенту скорейшего выздоровления. Другие подробности не приводятся.

Напомним, в ночь на 24 августа ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Краснодару, в результате которого погибли дети. Трагедия произошла в частном детском центре круглосуточного пребывания, куда попали обломки сбитого дрона. По последней информации, число погибших детей возросло до четырёх. Кроме того, несколько детей и взрослых с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы, также повреждения получили жилые и строящиеся многоквартирные дома, складские помещения.

УВКПЧ ООН проверяет данные об атаке ВСУ на детский центр в Краснодаре
УВКПЧ ООН проверяет данные об атаке ВСУ на детский центр в Краснодаре

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Никита Никонов
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