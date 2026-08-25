УВКПЧ ООН проверяет данные об атаке ВСУ на детский центр в Краснодаре
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека начало собирать информацию об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель ведомства Марта Уртадо.
В УВКПЧ ознакомились с заявлениями российских властей и зафиксировали представленные сведения. Однако самостоятельно обстоятельства произошедшего управление пока не подтвердило.
«Мы продолжаем поиск независимых источников информации для проверки сведений об этом инциденте в соответствии с установленной методикой управления ООН по правам человека», — заявила Уртадо.
Напомним, в ночь на 24 августа регион подвергся массированной атаке украинских дронов. Обломки одного из аппаратов упали на частный центр с круглосуточным пребыванием детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова предварительно сообщила о гибели троих несовершеннолетних. Ещё 12 человек получили ранения. Генсек ООН Антониу Гуттериш отреагировал на трагедию, призвав к прекращению атак по гражданским объектам и мирным жителям.
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