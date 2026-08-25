УВКПЧ ООН проверяет данные об атаке ВСУ на детский центр в Краснодаре

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека начало собирать информацию об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель ведомства Марта Уртадо.

В УВКПЧ ознакомились с заявлениями российских властей и зафиксировали представленные сведения. Однако самостоятельно обстоятельства произошедшего управление пока не подтвердило.

«Мы продолжаем поиск независимых источников информации для проверки сведений об этом инциденте в соответствии с установленной методикой управления ООН по правам человека», — заявила Уртадо.