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Регион
25 августа, 17:50

УВКПЧ ООН проверяет данные об атаке ВСУ на детский центр в Краснодаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека начало собирать информацию об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель ведомства Марта Уртадо.

В УВКПЧ ознакомились с заявлениями российских властей и зафиксировали представленные сведения. Однако самостоятельно обстоятельства произошедшего управление пока не подтвердило.

«Мы продолжаем поиск независимых источников информации для проверки сведений об этом инциденте в соответствии с установленной методикой управления ООН по правам человека», — заявила Уртадо.

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Напомним, в ночь на 24 августа регион подвергся массированной атаке украинских дронов. Обломки одного из аппаратов упали на частный центр с круглосуточным пребыванием детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова предварительно сообщила о гибели троих несовершеннолетних. Ещё 12 человек получили ранения. Генсек ООН Антониу Гуттериш отреагировал на трагедию, призвав к прекращению атак по гражданским объектам и мирным жителям.

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Юрий Лысенко
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