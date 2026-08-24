Число пострадавших при смертоносном налёте БПЛА на Краснодар выросло до 12

Число пострадавших при атаке беспилотников на Краснодар увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным ведомства, обломки сбитых БПЛА упали на многоквартирный дом и частный детский центр. Среди пострадавших — шестеро детей. Десять человек были госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в ночь на 24 августа обломки беспилотников повредили крыши и окна частных домов в Староминском и Темрюкском районах. В этих случаях жители не пострадали. На местах работают экстренные службы, специалисты продолжают оценивать последствия произошедшего.

Что произошло в Краснодаре 24 августа, сколько человек погибло и пострадало и какие объекты получили повреждения — в полном разборе Life.ru.

Что произошло в Краснодаре 24 августа, сколько человек погибло и пострадало и какие объекты получили повреждения — [в полном разборе Life.ru].

Что произошло в Краснодаре 24 августа, сколько человек погибло и пострадало и какие объекты получили повреждения — [в полном разборе Life.ru].

Что произошло в Краснодаре 24 августа, сколько человек погибло и пострадало и какие объекты получили повреждения — [в полном разборе Life.ru].

В результате удара по Краснодару погибли трое подростков — 13, 15 и 16 лет. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила соболезнования семьям погибших и заверила, что держит ситуацию на контроле вместе с профильными службами.