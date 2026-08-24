Атака БПЛА на Краснодар 24 августа 2026 года: трое подростков погибли, 12 человек пострадали

Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА 24 августа 2026 года. Погибли трое подростков, 12 человек пострадали. Что известно о детском центре, пятиэтажке и других повреждениях.

Обновлено 24 августа 2026 года

В ночь на 24 августа Краснодар подвергся массированной атаке беспилотников. Обломки БПЛА упали на частный детский центр и пятиэтажный жилой дом, повреждения получили и другие объекты. По предварительным данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, погибли трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. Ещё 12 человек пострадали.

Десять пострадавших были госпитализированы, среди них шестеро детей. Восемь человек доставили в больницы непосредственно из пострадавшего детского центра: шестерых детей и двух взрослых. Состояние детей врачи оценивали как средней степени тяжести, двух взрослых — как тяжёлое.

Life.ru собрал последние данные о том, что произошло в Краснодаре 24 августа, сколько погибших и пострадавших, что известно о детском центре и повреждённой пятиэтажке и где ещё зафиксировали последствия ночной атаки.

Что произошло в Краснодаре ночью 24 августа

Беспилотная опасность была объявлена в Краснодаре около полуночи. В городе заработала система оповещения «Внимание всем», жителей призвали укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

В течение ночи сирены включались несколько раз. Силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку на Краснодарский край и другие регионы России.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи 24 августа средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 351 беспилотник над девятью российскими регионами, в том числе Краснодарским краем и Адыгеей, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. Это общая цифра по всем перечисленным территориям, а не только по Краснодару.

После падения фрагментов БПЛА в Краснодаре наиболее тяжёлые последствия зафиксировали на территории частного детского центра и у пятиэтажного жилого дома.

Сколько человек погибли при атаке БПЛА на Краснодар

Первые данные о погибших в течение утра несколько раз уточнялись.

Изначально власти Краснодарского края сообщали о двух погибших детях после падения обломков беспилотника на территорию частного детского центра.

Позднее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что, по предварительной информации, число погибших увеличилось до трёх. Жертвами атаки стали подростки 13, 15 и 16 лет.

Именно поэтому в ранних сообщениях СМИ можно встретить информацию о двух погибших, а в более поздних — уже о трёх.

Сколько человек пострадали в Краснодаре 24 августа

По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате ночной атаки в Краснодаре пострадали 12 человек.

Травмы люди получили после падения обломков беспилотников на частный детский центр и пятиэтажный многоквартирный дом.

Десять человек госпитализированы, среди них шестеро детей.

Отдельно Минздрав уточнял данные по детскому центру. Из него в больницы доставили восемь пострадавших — шестерых детей и двух взрослых. Дети находились в состоянии средней степени тяжести, состояние двух взрослых оценивалось как тяжёлое.

Что случилось в детском центре Краснодара

Самые тяжёлые последствия атаки пришлись на частный детский центр с круглосуточным пребыванием детей.

На территорию центра упали обломки беспилотника. Региональный оперативный штаб публиковал кадры с места происшествия: здание получило повреждения.

Именно здесь, по предварительной информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет. Ещё шестеро детей получили различные травмы и были госпитализированы. Среди повреждений у пострадавших назывались осколочные ранения, ожоги и сотрясения.

Восемь пострадавших из центра — шесть детей и двое взрослых — доставили в медицинские учреждения.

Что произошло с пятиэтажкой в Краснодаре

Обломки ещё одного беспилотника упали на пятиэтажный многоквартирный дом в Карасунском округе Краснодара.

В здании выбило окна, были повреждены балконы. По данным главы города Евгения Наумова, две женщины получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, ещё двум жильцам медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Для жителей повреждённого дома организовали временное размещение. Городские власти заявили, что повреждения здания будут восстановлены.

Таким образом, пострадавшие при падении обломков на пятиэтажку входят в общую цифру 12 пострадавших в Краснодаре.

Где ещё зафиксировали повреждения после атаки БПЛА

Последствия ночной атаки обнаружили не только в Краснодаре.

В Староминском районе обломками беспилотников первоначально были повреждены остекление и кровли трёх частных домов. Пострадавших там не было.

В Темрюкском районе данные позднее уточнили: фрагменты БПЛА повредили окна и кровли четырёх частных домов. Погибших и пострадавших нет, специалисты приступили к оценке ущерба.

Что известно о пожаре на складе Ozon в Краснодаре

В ночь на 24 августа беспилотники атаковали и логистическую инфраструктуру рядом с Краснодаром.

Под удар попал логистический центр Ozon в посёлке Энем в пригороде Краснодара. Географически Энем находится в Республике Адыгея, поэтому называть объект складом непосредственно «в Краснодаре» не совсем точно.

После атаки на территории комплекса начался крупный пожар. Сотрудников эвакуировали, по данным компании, пострадавших среди персонала предварительно не было. Работа склада была остановлена.

Ozon сообщил, что товары с пострадавшего склада временно убираются с витрины, часть заказов будет отменена или перераспределена, а продавцам предложили использовать другие логистические центры.

Подробнее о последствиях атаки для склада Ozon и заказов покупателей Life.ru рассказывал в отдельном материале.

Почему в Краснодаре ночью звучали сирены

Сирены в Краснодаре 24 августа включали из-за беспилотной опасности.

После объявления сигнала «Внимание всем» власти рекомендовали жителям перейти в безопасные помещения, держаться подальше от окон и не выходить на улицу до отмены угрозы.

Ночью система оповещения срабатывала повторно на фоне продолжавшейся атаки.

После обнаружения фрагментов беспилотников жителей также попросили не приближаться к обломкам и не трогать их, а сообщать о находках экстренным службам по номеру 112.

Отменена ли беспилотная опасность в Краснодаре

Ночная беспилотная опасность в Краснодаре была отменена ранним утром 24 августа.

Однако после завершения атаки в городе продолжили работать экстренные службы, медики и комиссии по оценке повреждений. Информация о последствиях и состоянии пострадавших продолжает уточняться.

Работает ли аэропорт Краснодара 24 августа

На фоне атаки беспилотников в аэропортах юга России вводились временные ограничения на приём и отправку самолётов.

Утром ограничения в аэропорту Краснодара сняли. Воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов, однако после ночних ограничений возможны изменения расписания и задержки отдельных вылетов.

Пассажирам рекомендуется проверять актуальный статус рейса непосредственно перед поездкой в аэропорт.

Атака БПЛА на Краснодар 24 августа: что известно к этому часу

К последним подтверждённым данным картина выглядит так:

Краснодар подвергся массированной атаке беспилотников в ночь на 24 августа 2026 года;

обломки БПЛА упали на частный детский центр и пятиэтажный жилой дом;

по предварительной информации детского омбудсмена, погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет ;

; 12 человек пострадали , десять из них госпитализированы;

, десять из них госпитализированы; среди госпитализированных — шестеро детей ;

; из детского центра в больницы доставили восемь человек — шестерых детей и двух взрослых;

в Карасунском округе повреждена пятиэтажка, четыре человека получили медицинскую помощь;

повреждения домов зафиксированы также в Староминском и Темрюкском районах Краснодарского края;

в посёлке Энем под Краснодаром атакован логистический центр Ozon, где возник крупный пожар;

за ночь российские силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 351 БПЛА над несколькими регионами России и акваториями двух морей.

Частые вопросы

Что произошло в Краснодаре 24 августа 2026 года?

В ночь на 24 августа Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки беспилотников упали на частный детский центр и пятиэтажный жилой дом. В городе есть погибшие и пострадавшие.

Сколько человек погибло при атаке БПЛА на Краснодар?

По предварительной информации уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, погибли трое подростков — 13, 15 и 16 лет. Ранние сообщения властей содержали данные о двух погибших детях.

Сколько пострадавших в Краснодаре 24 августа?

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о 12 пострадавших. Десять человек госпитализированы, среди них шестеро детей.

Что произошло с детским центром в Краснодаре?

На территорию частного детского центра с круглосуточным пребыванием детей упали обломки БПЛА. По предварительным данным детского омбудсмена, погибли трое подростков. Шестеро детей были госпитализированы.

Что произошло с пятиэтажкой в Краснодаре?

Обломки беспилотника повредили пятиэтажный жилой дом в Карасунском округе. Были выбиты окна и повреждены балконы. Двух женщин госпитализировали с осколочными ранениями, ещё двум людям помощь оказали амбулаторно.

Где находится атакованный склад Ozon?

Логистический центр Ozon находится в посёлке Энем в пригороде Краснодара, на территории Республики Адыгея. После атаки там произошёл крупный пожар, сотрудников эвакуировали, работу объекта приостановили.

Работает ли аэропорт Краснодара после атаки БПЛА?

Да. Временные ограничения на полёты утром были сняты, однако из-за ночних ограничений возможны задержки отдельных рейсов.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Ставропольский край. Целью налёта стала промышленная зона Невинномысска.