В Краснодаре обломки дрона упали на пятиэтажку, пострадали четыре человека

В Краснодаре ночью обломки беспилотника упали на пятиэтажку в Карасунском районе. Об этом утром 24 августа сообщил глава города Евгений Наумов.

Двух женщин с осколочными ранениями доставили в больницу. Ещё двум жильцам помощь врачей потребовалась амбулаторно, госпитализация им не понадобилась.

Градоначальник лично выезжал на место происшествия и общался с людьми. Он заверил, что жильцов не бросят в беде и окажут содействие в восстановлении разрушенного жилья.

Для тех, кому нужно временное жилье, подготовят номера в гостинице. Во дворе уже развёрнут оперативный штаб, где можно получить всю необходимую информацию.

Сейчас на месте продолжают работать экстренные и специальные службы. Спасатели разбирают опасные конструкции, чтобы предотвратить дальнейшие обрушения. В скором времени специальные комиссии начнут подсчитывать ущерб.

Горожан просят быть осторожными. Если вы обнаружили части летательного аппарата, не приближайтесь к ним и сразу звоните по номеру 112.