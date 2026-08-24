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24 августа, 07:07

В Краснодаре обломки дрона упали на пятиэтажку, пострадали четыре человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Краснодаре ночью обломки беспилотника упали на пятиэтажку в Карасунском районе. Об этом утром 24 августа сообщил глава города Евгений Наумов.

Двух женщин с осколочными ранениями доставили в больницу. Ещё двум жильцам помощь врачей потребовалась амбулаторно, госпитализация им не понадобилась.

Градоначальник лично выезжал на место происшествия и общался с людьми. Он заверил, что жильцов не бросят в беде и окажут содействие в восстановлении разрушенного жилья.

Для тех, кому нужно временное жилье, подготовят номера в гостинице. Во дворе уже развёрнут оперативный штаб, где можно получить всю необходимую информацию.

Сейчас на месте продолжают работать экстренные и специальные службы. Спасатели разбирают опасные конструкции, чтобы предотвратить дальнейшие обрушения. В скором времени специальные комиссии начнут подсчитывать ущерб.

Горожан просят быть осторожными. Если вы обнаружили части летательного аппарата, не приближайтесь к ним и сразу звоните по номеру 112.

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Падение обломков на пятиэтажку стало одним из последствий массированной атаки. Все последние данные об атаке БПЛА на Краснодар 24 августа Life.ru собирает в одном материале.

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Никита Никонов
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