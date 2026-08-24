Мэр Сочи Прошунин пообещал помощь семьям погибших при атаке БПЛА детей

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что семьи детей, погибших в результате ночной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодаре, получат всестороннюю поддержку. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с этой невосполнимой утратой. Семье будет оказана всесторонняя помощь», — говорится в сообщении.

Остальные пострадавшие дети госпитализированы с осколочными ранениями, ожогами и сотрясениями. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, ребятам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате удара погибли трое подростков — 13, 15 и 16 лет. Ещё шестеро детей пострадали: у них осколочные раны, ожоги и травмы от взрывной волны. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, все они получают нужное лечение. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила соболезнования семьям погибших и заверила, что держит ситуацию на контроле вместе с профильными службами.