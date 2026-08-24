Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 06:45

Число погибших при атаке ВСУ на Краснодар детей выросло до трёх

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Число детей, погибших в результате атаки ВСУ на Краснодарский край, увеличилось до трёх. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По предварительной информации, среди погибших подростки 13, 15 и 16 лет. Ещё шестеро детей получили травмы различной степени тяжести, включая осколочные ранения, ожоги и последствия взрывной волны.

«Страшная трагедия в Краснодарском крае. Этой ночью в результате массированной атаки Украины, по предварительной информации, погибли трое подростков – 13, 15 и 16 лет», — написала Львова-Белова в Telegram.

Она отметила, что пострадавшие ребята находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что остаётся на связи с региональным аппаратом по защите прав детей и профильными службами. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Краснодаре, людей эвакуировали
БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Краснодаре, людей эвакуировали

Все последние данные об атаке БПЛА на Краснодар 24 августа, числе погибших и пострадавших, повреждениях жилых домов и ситуации в городе Life.ru собирает в отдельном обновляемом материале.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Мария Львова-Белова
  • Дети
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar