Число погибших при атаке ВСУ на Краснодар детей выросло до трёх

Число детей, погибших в результате атаки ВСУ на Краснодарский край, увеличилось до трёх. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По предварительной информации, среди погибших подростки 13, 15 и 16 лет. Ещё шестеро детей получили травмы различной степени тяжести, включая осколочные ранения, ожоги и последствия взрывной волны.

«Страшная трагедия в Краснодарском крае. Этой ночью в результате массированной атаки Украины, по предварительной информации, погибли трое подростков – 13, 15 и 16 лет», — написала Львова-Белова в Telegram.

Она отметила, что пострадавшие ребята находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что остаётся на связи с региональным аппаратом по защите прав детей и профильными службами. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Все последние данные об атаке БПЛА на Краснодар 24 августа, числе погибших и пострадавших, повреждениях жилых домов и ситуации в городе Life.ru собирает в отдельном обновляемом материале.