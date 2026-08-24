БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Краснодаре, людей эвакуировали

Атака беспилотников затронула логистический центр Ozon в Краснодаре. Компания эвакуировала сотрудников, предварительно, никто не пострадал.

«Сегодня, 24 августа, под атаку БПЛА попал логистический центр в Краснодаре. Все системы сработали в штатном режиме, мы оперативно эвакуировали сотрудников. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении Ozon в Telegram-канале.

Для сотрудников склада и их родственников открыли горячую линию. К работе с ними также подключили психологов. Сам логистический центр приостановил приём поставок, а товары, которые размещены на складе, скроют с витрины маркетплейса.

Ночью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке беспилотников на регион. По его словам, после атаки загорелись складские помещения.

Накануне, 23 августа, беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Оренбургской области. Оттуда эвакуировали более 300 сотрудников, сообщили в пресс-службе компании.