БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Краснодаре, людей эвакуировали
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Атака беспилотников затронула логистический центр Ozon в Краснодаре. Компания эвакуировала сотрудников, предварительно, никто не пострадал.
«Сегодня, 24 августа, под атаку БПЛА попал логистический центр в Краснодаре. Все системы сработали в штатном режиме, мы оперативно эвакуировали сотрудников. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении Ozon в Telegram-канале.
Для сотрудников склада и их родственников открыли горячую линию. К работе с ними также подключили психологов. Сам логистический центр приостановил приём поставок, а товары, которые размещены на складе, скроют с витрины маркетплейса.
Ночью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке беспилотников на регион. По его словам, после атаки загорелись складские помещения.
Накануне, 23 августа, беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Оренбургской области. Оттуда эвакуировали более 300 сотрудников, сообщили в пресс-службе компании.
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