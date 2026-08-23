Ozon временно остановил приём поставок на склад в Оренбурге

Ozon временно прекратил принимать поставки на склад в Оренбурге. Товары, которые находятся в логистическом центре, скрыли с витрины маркетплейса, сообщили в пресс-службе компании.

Покупатели пока не смогут заказать продукцию, размещённую на этом объекте. Часть уже оформленных заказов компания отменит, остальные постарается доставить из других логистических центров.

«Товары, размещенные на складе, мы временно скрыли с витрины маркетплейса, их пока нельзя заказать», — говорится в сообщении Ozon.

Ограничения затронули и продавцов. Все заявки на новые поставки в Оренбург отменят, а селлерам рекомендовали выбрать другие склады или сортировочные центры для отправки продукции.

Забрать уже находящиеся на объекте товары сейчас также нельзя. Ozon пообещал отдельно сообщить продавцам о состоянии их продукции и дальнейших действиях.

23 августа Оренбург атаковали Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Несколько БПЛА уничтожили над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. Пострадавших нет.