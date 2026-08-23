Обломки БПЛА ВСУ упали на территорию логистического комплекса Ozon в Оренбурге

23 августа Оренбург атаковали беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Несколько дронов сбиты над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. Пострадавших нет, сообщил глава города Альберт Юмадилов.

На территории логистического комплекса Ozon упали обломки БПЛА, что привело к пожару. Возгорание было оперативно потушено силами МЧС.

«Соблюдайте спокойствие, доверяйте лишь проверенным источникам информации», — написал Юмадилов в своём телеграм-канале.