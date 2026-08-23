Обломки БПЛА ВСУ упали на территорию логистического комплекса Ozon в Оренбурге
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23 августа Оренбург атаковали беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Несколько дронов сбиты над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. Пострадавших нет, сообщил глава города Альберт Юмадилов.
На территории логистического комплекса Ozon упали обломки БПЛА, что привело к пожару. Возгорание было оперативно потушено силами МЧС.
«Соблюдайте спокойствие, доверяйте лишь проверенным источникам информации», — написал Юмадилов в своём телеграм-канале.
Ранее ВСУ впервые атаковали складской комплекс Ozon в Самарской области. В результате попадания дрона на территории склада начался пожар. Благодаря тому, что все системы безопасности сработали в штатном режиме, более 500 сотрудников предприятия были эвакуированы за несколько минут до того, как огонь охватил основные помещения. Тем не менее, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что есть пострадавшие — нескольким работникам потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работали аварийно-спасательные службы и кареты скорой помощи, для персонала была открыта горячая линия психологической поддержки.
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